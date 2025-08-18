जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में शिक्षक रूपेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

थाना प्रभारी राजेश बहादुर ने सोमवार को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन की जा रही है।

Highlightsरविवार रात स्कूल के परिसर स्थित अपने आवास में फांसी लगा ली।पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बलियाः उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के गड़वार क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय के परिसर में एक शिक्षक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि गड़वार थाना क्षेत्र के सिंहाचवर गांव में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक रूपेश सिंह (46) ने रविवार रात स्कूल के परिसर स्थित अपने आवास में फांसी लगा ली। थाना प्रभारी राजेश बहादुर ने सोमवार को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन की जा रही है।

