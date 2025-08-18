जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में शिक्षक रूपेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की
August 18, 2025
बलियाः उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के गड़वार क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय के परिसर में एक शिक्षक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि गड़वार थाना क्षेत्र के सिंहाचवर गांव में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक रूपेश सिंह (46) ने रविवार रात स्कूल के परिसर स्थित अपने आवास में फांसी लगा ली। थाना प्रभारी राजेश बहादुर ने सोमवार को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन की जा रही है।