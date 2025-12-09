सुपौलः मौलवी और शादीशुदा महिला को आपत्तिजनक हालत पकड़ा, भीड़ ने पेड़ से बांधकर की पिटाई 

Highlights मौलवी गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भीड़तंत्र की मनमानी करने वालों पर शिकंजा कसेगी।

Supaul:बिहार के सुपौल जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के तुलसीपट्टी गांव से एक चौंकाने वाला और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भीड़ ने एक प्रेमी जोड़े को न सिर्फ पकड़ा, बल्कि उन्हें पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। इस पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और मामला जोर पकड़ रहा है। इस घटना ने एक बार फिर कानून को हाथ में लेने वाले ग्रामीणों के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लोगों ने एक मौलवी और एक शादीशुदा महिला को आपत्तिजनक हालत में साथ देख लिया।

आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल दोनों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मौलवी गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। जैसे ही यह बात फैली, गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और बिना सोचे-समझे दोनों को पकड़ लिया। भीड़ बढ़ते-बढ़ते हिंसक हो गई और मौलवी को जोरदार तरीके से पीटने लगी। बाद में दोनों को एक पेड़ से बांध दिया गया।

घटना के बाद गांव में तत्काल पंचायत बुलाई गई। ग्रामीणों का दावा है कि वह एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख गया। बताया जाता है कि पंचायत ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के दोनों पर कथित रूप से ‘सामाजिक जुर्माना’ लगाते हुए मामला दबाने का प्रयास किया।

बताया जा रहा है कि पंचायत में इस मामले को रफा-दफा करने के लिए कथित तौर पर करीब दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना भरने के बाद मामला शांत कर दिया गया। हालांकि, किसी ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और घटना की प्रकृति को देखते हुए पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है।

इस वायरल वीडियो और घटना पर संज्ञान लेते हुए बलुआ बाजार के थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा वायरल वीडियो की जांच कर ली गई है। थानाध्यक्ष ने पुष्टि की कि इस मामले में कानून का उल्लंघन हुआ है और आरोपी ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी और भीड़तंत्र की मनमानी करने वालों पर शिकंजा कसेगी। वहीं, इस घटना के बाद तुलसीपट्टी गांव और आसपास के इलाकों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग पंचायत और ग्रामीणों के कदम का बचाव कर रहे हैं, तो कई लोग इसे पूरी तरह गलत बता रहे हैं। महिला के परिवार ने भी इस पूरी घटना से खुद को अलग रखते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। गांव में अब माहौल तनावपूर्ण है और पुलिस की टीम लगातार निगरानी में लगी है ताकि कोई नई घटना न हो।

Web Title: Supaul Maulvi and married woman sex kar rahe the caught objectionable condition mob tied tree and beat them bihar police