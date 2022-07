दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर से पथराव और फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस, जानिए मामला

Highlights पुलिस ने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि यह घटना पार्किंग को लेकर पहले हुए विवाद के संबंध में हुई आरोपी मौके से भाग गए और सभी को पकड़ने की कोशिश की जा रही हैः दिल्ली पुलिस

दिल्लीःदिल्ली के जहांगीरपुरी से पथराव और फायरिंग की खबर सामने आई है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया, आज जहांगीरपुरी में पथराव और हवा में फायरिंग की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने बतााय कि पूछताछ करने पर पता चला कि यह घटना पार्किंग को लेकर पहले हुए विवाद को लेकर हुई थी। कोई हताहत और सांप्रदायिक कोण की सूचना नहीं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पथराव और हवा में फायरिंग की घटना के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी मौके से भाग गए और सभी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

Delhi | Police received info regarding stone pelting & firing in the air at Jahangirpuri, today & rushed to the spot. On enquiry, it was found that the incident happened over an earlier altercation on a parking issue. No injuries & communal angle reported: Delhi Police