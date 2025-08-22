दुकान से ब्रेड खरीदने गई थी 6 साल की बच्ची, 13 वर्षीय लड़का ने बहला-फुसला कर प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर किया रेप

Highlights बच्ची बृहस्पतिवार शाम को अपने घर के निकट एक दुकान से ब्रेड खरीदने गई थी। बहला-फुसला कर पास के एक प्राथमिक विद्यालय में ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची को लोढ़ी स्थित मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सोनभद्रः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में छह वर्षीय बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के लिए एक नाबालिग लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनिल कुमार ने बताया कि राबर्ट्सगंज थानाक्षेत्र की एक बस्ती में रहने वाली बच्ची से उसके पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग लड़के द्वारा दुष्कर्म किये जाने की सूचना मिली थी।

पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के हवाले से बताया कि बच्ची बृहस्पतिवार शाम को अपने घर के निकट एक दुकान से ब्रेड खरीदने गई थी कि तभी 13 वर्षीय आरोपी उसे बहला-फुसला कर पास के एक प्राथमिक विद्यालय में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

पुलिस के मुताबिक, बच्ची को लोढ़ी स्थित मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने बताया कि बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

