प्यार, शादी और कत्ल..., राजा रघुवंशी के मर्डर केस में सोनम के 'बॉयफ्रेंड' का नाम आया सामने; जानें कौन है मास्टरमाइंड

Highlights इंदौर का कपल मेघालय गया और लापता हो गया पति की हत्या के बाद शव मिला पर पत्नी लापता थी पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार

Honeymoon Murder Case: इंदौर के कपल के मेघालयहनीमून मर्डर केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद 9 जून को उनकी पत्नी सोनम गाजीपुर से पकड़ी गई। सोनम के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कथित तौर पर खुलासा किया कि सोनम और अन्य तीन लोगों ने राजा का मर्डर किया है। इस केस में अब नया मोड़ आया है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या के लंबी प्लानिंग की गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ कथित तौर पर रिश्ते में रहने वाले राज कुशवाह की पहचान हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में की गई है। हत्या को अंजाम देने वाले तीन अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस ने सोनम और आनंद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में खोजा गया, जबकि आनंद को मध्य प्रदेश के सागर में पकड़ा गया।

#WATCH | MP | On Indore's Raghuvanshi couple case, Addl. DCP (Crime) Rajesh Dandotiya says, "On 11th May, Raja Raghuvanshi and Sonam Raghuvanshi got married, and on 20th May, they went on a vacation. They reached Shillong via Guwahati. After reaching Shillong, they were… pic.twitter.com/2KFF5yUyU4 — ANI (@ANI) June 9, 2025

बाकी आरोपियों की तलाश के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मामले की शुरुआत सोनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट के रूप में हुई थी। हालांकि, मेघालय के एक सुदूर इलाके में राजा का शव मिलने के बाद मामला तेजी से बिगड़ गया।

मेघालय के डीजीपी आई नोंग्रांग ने पुष्टि की है कि राजा की हत्या उसकी अपनी पत्नी द्वारा किराए पर लिए गए लोगों ने की है। वहीं, राजा के परिवार ने कहा है कि सोनम ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि डर के कारण उनसे संपर्क किया और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया गया।

#WATCH | Ravanshu Pandey, Rajadi Police Chowki Incharge, Ghazipur, along with other police officials, reach Kashi Dhaba, where UP Police found Sonam Raghuvanshi late last night



He says "Meghalaya Police is also reaching here. Sonam Raghuvanshi is at the One Stop Centre in… pic.twitter.com/G7pKSKwcdN — ANI (@ANI) June 9, 2025

आनंद की गिरफ्तारी और राज कुशवाह की कथित संलिप्तता अब सामने आने के साथ, जांचकर्ता अपराध के पीछे की पूरी समयरेखा और मकसद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि योजना कैसे बनाई गई और इसे हनीमून के दौरान क्यों अंजाम दिया गया। पुलिस का मानना ​​है कि हत्या की साजिश सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थी। जांचकर्ता अब राजा और सोनम के कई राज्यों में कनेक्शन की जांच कर रहे हैं, जो एक सुनियोजित साजिश का संकेत देते हैं।

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh: On Sonam Raghuvanshi found near Ghazipur, UP, Raja Raghuvanshi's mother Uma Raghuvanshi says, "... If Sonam loved my son, she wouldn't have left my son to die. How is she safe?... All people behind this should be strictly punished... I don't know… pic.twitter.com/jZj6Ce67p7 — ANI (@ANI) June 9, 2025

दूसरी ओर, राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी ने कहा: "मुझे उन 3-4 लोगों के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी, जब तक मुझे उनके नाम नहीं पता थे। राज कुशवाह का नाम सामने आया है, जिसका मतलब है कि हत्या में सोनम शामिल हो सकती है। राज कुशवाह सोनम का कर्मचारी था। वे लगातार फोन पर बात करते थे।"

Web Title: Sonam boyfriend name comes out in Raja Raghuvanshi murder case Know who is mastermind