Social Media Trending: मौत का Live वीडियो, रील बनाना पड़ा भारी, मौके पर ही हुई मौत

Highlights ट्रेन कनाडा से होते हुए मैक्सिको सिटी तक जा रही थी महिला की मौत का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी है सेल्फी के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आने से मौत

Social Media Trending: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग रील बनाने लगे हैं। लेकिन, कई बार देखा जाता है कि रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं और हादसे का शिकार बन जाते हैं। ताजा मामला मेक्सिको से आया है। यहां पर रेलवे पटरी के नजदीक काफी संख्या में लोग खड़े हैं, और वीडियो, सेल्फी ले रहे हैं। पटरी के दोनों तरफ खड़े लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और अपना फोन निकालकर वीडियो बना रहे हैं।

MEXICO - In Hidalgo, a famous train that comes from Canada and travels all the way to Mexico City, attracting locals, struck a woman who was trying to take a selfie as the train approached. She passed at the scene. Article in comments. pic.twitter.com/32XdsCehEB