श्रद्धा मर्डर केस: आफताब पूनावाला का जारी है पॉलीग्राफ टेस्ट, एफएसएल अधिकारी ने दी जानकारी

Highlights फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की निदेशक दीपा वर्मा ने इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि आफताब का पोलीग्राफ टेस्ट चल रहा है, अभी और भी सेशन हो सकते हैं एफएसएल अधिकारी ने कहा, अधिक जानकारी साझा करने से किया मना

नई दिल्ली: श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। गुरुवार को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की निदेशक दीपा वर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आफताब का पोलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। अभी और भी सेशन हो सकते हैं। एफएसएल अधिकारी ने कहा, अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि विशेषज्ञों की सामूहिक टीम यह तय करेगी कि आरोपी का नार्को टेस्ट कब होगा।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को जांच नहीं हो पायी थी क्योंकि 28 वर्षीय पूनावाला को बुखार तथा जुकाम था। एफएसएल के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘पुलिस उसे यहां लेकर आयी और पॉलीग्राफी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।’’ इस जांच में देरी से पूनावाला की नार्को जांच में भी देरी हो गयी है।

Delhi | Polygraph test is underway, there can be more sessions. More information can not be shared. A collective team of experts will decide when Narco test will be conducted: Deepa Verma, Director, Forensic Science Laboratory (FSL) on Shraddha murder accused Aftab pic.twitter.com/abLIQbhNj1