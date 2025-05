DU के नॉर्थ कैंपस के पास 'गाय का मांस' बेचने के शक में दुकानदार की पिटाई, पुलिस ने FIR की दर्ज

Delhi: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के विजय नगर इलाके में गाय का मांस बेचने के शक में एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। लोगों की भीड़ ने एक दुकानदार को सिर्फ शक में इतना पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। मामले की खबर पुलिस को मिलते ही, दिल्ली पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। यह घटना दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के पास हुई। जहां गाय का मांस बेचने के संदेह में 44 वर्षीय किराना दुकान के मालिक पर भीड़ ने हमला कर दिया।

इलाके के एक कथित वीडियो में, पुरुषों के एक समूह को नारे लगाते हुए सुना जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि “गाय को मारने वालों को गोली मार दी जानी चाहिए।” पुलिस ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और “मांस के नमूने जब्त कर लिए गए हैं और यह पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं कि यह गाय का मांस है या नहीं।”

नॉर्थ ईस्ट स्टोर नामक दुकान के मालिक की पहचान चमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि रात करीब 9-10 बजे उसकी पिटाई की गई।

Sloganeering in Vijay Nagar by some Gau-Raksha Dal.



They have accused a North-east shop owner of selling beef.



Delhi Police present at the spot.



Guy is asking to support his sloganeering and abu$ing for being ignored. pic.twitter.com/T6PnD7K6Z7