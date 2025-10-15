अगर तुने शोर मचाया, तो और आदमियों को बुला लेंगे, हमें करने दो?, पीड़िता ने खौफनाक मंजर किया बयां, दोस्त ने रचा साजिश?, अब तक 7 अरेस्ट
मूल रूप से ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली 23 वर्षीय द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ शुक्रवार रात उसके निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।
दुर्गापुरः पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी कॉलेज के पास कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई मेडिकल छात्रा ने इलाज के दौरान अपने साथ हुए हमले का दर्दनाक ब्योरा दिया और बताया कि कैसे हमलावरों ने उसे पास के एक जंगल में घेर लिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। पीड़िता अपनी एक दोस्त के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता ने बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने देखा कि वे अपनी गाड़ी छोड़कर हमारी तरफ आ रहे थे। हम जंगल की तरफ भागने लगे। तभी वे तीन लोग हमारे पीछे दौड़े, मुझे पकड़ लिया और घसीटकर जंगल में ले गए।
उसने बताया कि कैसे उन आदमियों ने उसका फ़ोन छीन लिया, उसे अपने दोस्त को फ़ोन करने के लिए मजबूर किया और जब वह नहीं आया, तो उसे जंगल में और अंदर धकेल दिया। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया, मेरा फ़ोन छीन लिया और कहा कि अपने दोस्त को फ़ोन करूँ। जब वह नहीं आया, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लेटने को कहा। डॉक्टर को बताया कि जब मैं चिल्लाई, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने शोर मचाया, तो वे और आदमियों को बुला लेंगे और वे भी ऐसा करेंगे। इसलिए हमें करने दो।
पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले की एक अदालत ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई एक छात्रा के दोस्त को बुधवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उसे घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ओडिशा की रहने वाली द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज के परिसर के बाहर कुछ लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया।
शुक्रवार की रात वह अपने दोस्त के साथ रात्रिभोज के लिए बाहर गई थी। वह इस मामले में गिरफ्तार किया गया छठा व्यक्ति है। दुर्गापुर के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) ने व्यक्ति को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वे पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं।
ओडिशा से दुर्गापुर पहुंचे पीड़िता के माता-पिता ने घटना के बाद न्यू टाउनशिप पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी चिकित्सा महाविद्यालय की छात्रा से हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार शाम को उसके एक मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इसी के साथ मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या छह हो गई है। अधिकारी ने बताया कि कथित अपराध की शाम जब पीड़िता मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर खाना लाने गई थी तब उक्त आरोपी उसके साथ था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मालदा निवासी (छात्रा के मित्र) के जवाब असंगत लगे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में वह पीड़िता के साथ शाम करीब 7:58 बजे कॉलेज परिसर से बाहर निकलते हुए दिखायी दे रहा है। इसके बाद उसे रात 8:42 बजे अकेले परिसर में लौटते हुए और कुछ देर बाद फिर बाहर जाते हुए देखा गया। अधिकारी ने बताया कि फुटेज में पीड़िता और उसका सहपाठी रात करीब 9:29 बजे परिसर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
छात्रा के पिता ने पहले आरोप लगाया था कि अपराध के पीछे उनकी बेटी के दोस्त की ‘भूमिका’ हो सकती है। इस मामले में पहले ही पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली द्वितीय वर्ष की छात्रा से शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर कुछ लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था।