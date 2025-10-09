प्रिया कपूर ‘लालची’ और ‘सिंड्रेला की सौतेली मां’, करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा, 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मामला

Highlights वॉल्ट डिज्नी की 1950 की फिल्म ‘‘सिंड्रेला’’ में, एक युवती के साथ उसकी सौतेली मां दुर्व्यवहार करती है। सुझाव दिया कि संपत्ति विवाद में शामिल पक्ष मीडिया के साथ इसका विवरण साझा न करें। जालसाजी का आरोप लगाते हुए अदालत को बताया कि जांच के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

नई दिल्लीः अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर पर ‘‘लालची’’ होने का आरोप लगाया और उन्हें ‘‘सिंड्रेला की सौतेली मां’’ जैसी बताया। समायरा और कियान राज की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष यह दलील उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की वसीयत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। वॉल्ट डिज्नी की 1950 की फिल्म ‘‘सिंड्रेला’’ में, एक युवती के साथ उसकी सौतेली मां दुर्व्यवहार करती है।

अपना सारा ध्यान अपनी अन्य दो बेटियों पर केंद्रित करती है। न्यायालय ने 26 सितंबर को संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्ति की सूची एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी और सुझाव दिया कि संपत्ति विवाद में शामिल पक्ष मीडिया के साथ इसका विवरण साझा न करें।

वकील ने बृहस्पतिवार को प्रिया पर ‘‘लालची’’ होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें संपत्ति का 60 प्रतिशत और लगभग 12 प्रतिशत उनके बेटे को मिला है। वकील ने दावा किया, ‘‘उन्हें (प्रिया) ट्रस्ट का 75 प्रतिशत हिस्सा भी मिल रहा है।’’ वकील ने प्रिया कपूर पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए अदालत को बताया कि जांच के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

वकील ने संजय कपूर की संपत्तियों के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध करते हुए यह दलील दी। वकील ने वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया संजय कपूर ने वर्तमान वसीयत बनाते समय किसी वकील से सलाह नहीं ली थी।

दावा किया कि ‘‘यह संभव नहीं है कि उन्होंने वसीयत बनाने और इतनी बड़ी संपत्ति वसीयत करने से पहले किसी वकील से सलाह न ली हो।’’ उन्होंने दावा किया कि वसीयत में तब बदलाव किया गया जब संजय कपूर अपने बेटे के साथ छुट्टियां मना रहे थे। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को करेगी।

Web Title: Sanjay Kapur assets dramatic turn Karisma Kapoor children accusing Priya Kapur Cinderella stepmother treatment shifted assets own children restrict their shares