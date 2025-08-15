संबलपुरः महिला सहकर्मी और शोध छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर निलंबित
भुवनेश्वरः ओडिशा के संबलपुर जिले में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीएसएसयूटी) के प्राधिकारियों ने कदाचार के आरोप में दो प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने फोन पर बताया कि दोनों प्रोफेसर पर अलग-अलग घटनाओं में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और उनके खिलाफ जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में आरोपी विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अपना बचाव पक्ष रखने में विफल रहे। अधिकारी ने बताया कि ‘प्रोडक्शन इंजीनियरिंग’ विभाग के एक प्रोफेसर पर एक महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है, जबकि गणित विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर पर एक शोध छात्रा के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप है।
दोनों प्रोफेसर को 13 अगस्त को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया गया था। यह घटना एफएम (स्वायत्त) कॉलेज के बीएड विभाग में एक सहायक प्रोफेसर से जुड़े एक अलग मामले के तुरंत बाद सामने आई है, जहां 14 जुलाई को एक छात्रा द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद आत्मदाह किए जाने पर प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था।