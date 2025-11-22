Road Accident: दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर फास्टैग की पेमेंट करने कार से उतरा शख्स, ट्रक ने टक्कर के बाद घसीटा; मौत

Road Accident: दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर खेरकी दौला टोल प्लाजा पर एक दर्दनाक हादसे में 45 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 45 साल के आदमी जो अपने दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। वह करीब 200 मीटर तक एक डंपर ट्रक के नीचे घिसटता रहा।

यह हादसा कुछ ही मिनटों में हुआ जब एक रूटीन फास्टैग स्कैन में बैलेंस कम होने का पता चला, जिसके बाद वह आदमी अपनी कार से बाहर निकला ताकि वह समस्या को ठीक कर सके – लेकिन तभी वह एक तेज रफ्तार ट्रक के रास्ते में फंस गया, जिसके ड्राइवर ने बूम बैरियर हटते ही गाड़ी तेज कर दी।

पीड़ित, जिसकी पहचान मुबीन खान के रूप में हुई है, अलवर जिले के तिजारा के वार्ड नंबर सात में रहता था और सुबह-सुबह अपने दोस्त पुनीत कुमार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ने के लिए घर से निकला था, जो बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाला था।

मामले की जानकारी रखने वाले जांचकर्ताओं ने कहा कि खान की हुंडई ऑरा को तब फ्लैग किया गया जब फास्टैग बैलेंस कम होने के कारण ₹95 का ऑटोमैटिक डिडक्शन फेल हो गया। टोल बूथ स्टाफ ने उससे कहा कि वह गाड़ी रोककर अपना मोबाइल फोन गिरवी रख दे, जबकि वह UPI से ₹118 का मैनुअल टोल पे करे। उसने कार थोड़ी दूर आगे पार्क की, बाहर निकला और ऑपरेटर के केबिन की तरफ चला गया। उसने फास्टैग में ₹100 भी रिचार्ज करवाए, लेकिन बूथ पहुंचने तक अपडेट नहीं दिखा था।

गुरुग्राम पुलिस के स्पोक्सपर्सन संदीप तुरान के मुताबिक, एक्सीडेंट तब हुआ जब खान ने अपना पेमेंट पूरा किया और वापस चलने लगा।

तुरान ने कहा, "एक ट्रक लेन में घुसा, और जब फास्टैग से टोल कटने के बाद बूम बैरियर उठा, तो ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी। उसने तुरंत खान को कुचल दिया। ऐसा लगता है कि या तो उसे पता नहीं चला कि उसने किसी को कुचल दिया है, या वह जानबूझकर बचने के लिए गाड़ी चलाता रहा।"

खान पिछले पहियों के नीचे फंस गया और कई मीटर तक घिसटता रहा। उसका शरीर पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया था।

ट्रक भाग गया, और जब टोल कर्मचारियों ने खून और शरीर के अंगों के निशान देखे, तभी उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। प्लाजा के CCTV फुटेज में ट्रक का राजस्थान रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, और पुलिस ने कहा कि ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कुमार, जो कार में कुछ ही फीट की दूरी पर बैठा था, उसे भी इस भयानक हादसे का पता नहीं चला। उसने बार-बार खान के फोन पर कॉल करके पूछा कि देरी क्यों हो रही है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वह बूथ पर वापस गया, तो उसे पता चला कि एक हादसा हो गया है। वह लेन से बाहर निकलने के पास जमा हुई छोटी भीड़ की ओर भागा – और अपने दोस्त की बॉडी को पहचान लिया। उसने तुरंत तिजारा में परिवार को बताया।

टोल चलाने वाली कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने कन्फर्म किया कि बजरी से भरा ट्रक हादसे के कुछ देर बाद तेजी से भाग गया। CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है।

‘पुलिस ने हमें बॉडी देखने से मना किया था’

परिवार के लिए, यह दुखद खबर एक झटके की तरह आई। एक रिश्तेदार दिलशाद खान ने कहा कि मुबीन और पुनीत सुबह 4 बजे से कुछ देर पहले तिजारा से निकले थे। उन्होंने कहा, “कुमार की फ़्लाइट सुबह 9 बजे थी। वे सालों से पक्के दोस्त थे। हमें लगभग तुरंत जानकारी मिल गई, और हममें से कई लोग गुरुग्राम भागे।”

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने परिवार को बॉडी देखने नहीं दी। “उन्होंने हमें चेतावनी दी कि पोस्टमॉर्टम के बाद बैग न खोलें क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। हम उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाए।”

उन्होंने कहा, “उनकी पत्नी सरजीना उनकी मौत के बारे में जानने के बाद से बार-बार बेहोश हो रही हैं। एक डॉक्टर उनके घर आए और उन्हें सोने के लिए कुछ दवाएँ दीं।”

खान के पास कई एकड़ पुश्तैनी ज़मीन थी और वह तिजारा और अलवर के कुछ हिस्सों में रियल एस्टेट डील में शामिल थे। लेकिन वह परिवार के मेन आदमी भी थे – अकेले कमाने वाले, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, जिस पर सब भरोसा करते थे।

दिलशाद ने कहा, उनकी बेटी मुस्कान, 20, और बेटे अरमान, 16, और आसिफ, 17, अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह चले गए हैं। “पूरा परिवार टूट गया है। और पुलिस ने अभी तक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी नहीं किया है।”

खान के भाई रमजान खान की शिकायत पर, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और 281 (रैश ड्राइविंग) के तहत खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।

Web Title: Road accident Man gets out of car to pay for FASTag on Delhi-Jaipur Expressway is dragged by truck after collision dies