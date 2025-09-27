Road Accident: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार; 5 लोगों की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2025 10:14 IST2025-09-27T10:13:00+5:302025-09-27T10:14:08+5:30

Road Accident: पुलिस के अनुसार, सभी छह यात्री किसी काम से उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम आए थे।

Road Accident in Delhi-Gurugram Expressway Five people died when speeding Thar collided with divider | Road Accident: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार; 5 लोगों की मौत

Road Accident: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार; 5 लोगों की मौत

Road Accident: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों और घायलों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार हादसा दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे निकास संख्या नौ पर हुआ जब तेज रफ्तार थार में सवार चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे डिवाइडर से टकरा गया।

पुलिस ने बताया कि तीन महिलाओं और दो पुरुषों समेत पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, सभी छह यात्री किसी काम से उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम आए थे।

सूचना मिलने पर सेक्टर 40 थाने से एक दल घटनास्थल पर पहुंचा और सभी छह लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पांच को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ मृतकों और घायलों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। थार पर उत्तर प्रदेश का पंजीकरण नंबर है। हम मामले की जांच कर रहे हैं।’’ 

Web Title: Road Accident in Delhi-Gurugram Expressway Five people died when speeding Thar collided with divider

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Road accidentdelhiGurugramसड़क दुर्घटनादिल्लीगुरुग्राम