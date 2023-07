बेंगलुरु की महिला का आरोप- रैपिडो ड्राइवर ने यात्रा के दौरान हस्तमैथुन किया, बाद में 'लव यू' संदेश भेजा

Highlights रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर द्वारा यौन उत्पीड़न का एक मामला तब सामने आया यात्रा के दौरान रैपिडो ड्राइवर ने हस्तमैथुन किया महिला सवारी को बार-बार फोन किए और अनुचित संदेश भी भेजे

बेंगलुरु: रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर द्वारा यौन उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। बेंगलुरु की महिला अथिरा पुरूषोत्तमन ने आरोप लगाया है कि यात्रा के दौरान रैपिडो ड्राइवर ने हस्तमैथुन किया और बाद में 'लव यू' का संदेश भेजा। महिला ने रैपिडो ड्राइवर से मिले नुचित संदेशों के स्क्रीनशॉट भी ट्वीट किए।

अथिरा पुरूषोत्तमन ने कहा कि ड्राइवर ने सवारी के दौरान हस्तमैथुन किया और उसके बाद उसे बार-बार फोन किया। महिला ने कहा कि रैपिडो ड्राइवर ने तब तक उसे संदेश भेजे और फोन किया जब तक उसने उसे ब्लॉक नहीं कर दिया। बेंगलुरु की महिला ने कहा कि उसने शहर में मणिपुर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद अपने घर जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी।

महिला ने कहा कि जब ड्राइवर ऐप पर बताई गई बाइक के अलावा दूसरी बाइक पर आया तो वह हैरान रह गई। ड्राइवर ने महिला को बताया कि उनका पंजीकृत वाहन सर्विसिंग के अधीन था, और बुकिंग की पुष्टि करने के लिए ड्राइवर के ऐप की जांच करने के बाद पुरुषोत्तमन सवारी के लिए आगे बढ़ीं। फर के दौरान वह उस वक्त हैरान रह गईं जब रैपिडो ड्राइवर ने सड़क के एक सुनसान हिस्से पर हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया।

उन्होंने लिखा, "यात्रा के दौरान, हम एक दूरदराज के इलाके में पहुंच गए, जहां आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था। चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइवर एक हाथ से बाइक चलाने लगा और अनुचित व्यवहार (बाइक चलाते समय हस्तमैथुन करना) करने लगा। अपनी सुरक्षा के डर से, मैं पूरी घटना के दौरान चुप रही।"

Thread 🧵#SexualHarassement

Today, I went for the Manipur Violence protest at Town Hall Bangalore and booked a @rapidobikeapp auto for my way back home. However, multiple auto cancellations led me to opt for a bike instead. pic.twitter.com/bQkw4i7NvO