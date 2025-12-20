ट्रेन का इंतजार कर रही थी, खाली डिब्बे में ले जाकर 22 वर्षीय महिला के साथ 42 वर्षीय सेना का जवान ने किया रेप, चीख-पुकार सुनकर दौड़े और...

Highlights महिला रांची जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। बताया जा रहा है कि अपराध के समय वह नशे की हालत में था। इकट्ठा हो गए और शोर मचाया, जिसके बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची।

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में ड्यूटी के दौरान 22 वर्षीय एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर हुई, जब महिला रांची जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी।

उन्होंने कहा कि 42 वर्षीय जवान महिला को ट्रेन के एक खाली डिब्बे में ले गया और वहां उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सेना का यह जवान रक्षा रसद ले जा रही एक ट्रेन की सुरक्षा में तैनात था। बताया जा रहा है कि अपराध के समय वह नशे की हालत में था।’’

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी जवान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सराहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पंजाब के पटियाला में 42 मीडियम रेजिमेंट में तैनात था। उन्होंने बताया कि महिला की चीख-पुकार सुनकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और शोर मचाया, जिसके बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची।

अधिकारी बताया कि जवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और इस दौरान उसे कुछ चोटें भी आईं। पुलिस ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

