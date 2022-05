फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म बनाने के नाम पर प्रोड्यूसर से ठगे 56 लाख, हैदराबाद में दर्ज हुआ मामला

By अनिल शर्मा | Published: May 25, 2022 09:32 AM

हैदराबाद के एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक ने राम गोपाल पर आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता ने कई बार एक फिल्म के निर्माण के लिए पैसे उधार लिए और लौटाया नहीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि राम गोपाल ने जिस फिल्म के लिए पैसे उधार लिए वो उसके निर्माता थे ही नहीं...

