राजस्थान: उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह ही सुरेश की हत्या का प्रयास; हमलावरों की भीड़ ने तलवार से किया हमला, आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की 28 जून 2022 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा देश दहल गया लेकिन एक बार फिर ऐसी ही एक घटना ने इलाके में तनाव फैला दिया है। उदयपुर से आई बड़ी खबर के अनुसार, सुरेश नाम के व्यक्ति पर रेहान और मूसा के साथ भीड़ ने तलवार और चाकू से हमला कर दिया।

एकाएक भीड़ द्वारा पीड़ित पर हमला किए जाने के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाता उस पर भीड़ ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते पीड़ित सुरेश को रेहान और मूसा के चंगुल से लोगों ने बचा लिया। हालांकि, इस घटना के बाद इलाके में सामुदायिक अशांति फैल गई है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है।

#BREAKING: Another Kanhaiya Lal like attempt in the same Udaipur of Rajasthan. Islamist mob of 8-10, led by Rehan and Moosa, attacked a Hindu man Suresh with swords and knives. The victim was saved in time. Culprits have been arrested. pic.twitter.com/hDkq1Wmgpg