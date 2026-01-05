निजी बस में सो रहे थे यात्री, पेड़ से टकराकर पलटी, शीशे तोड़कर बाहर निकाला?, 6 की मौत और 14 घायल, जालोर और सीकर राजमार्ग पर दुर्घटना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 5, 2026 16:30 IST2026-01-05T16:29:37+5:302026-01-05T16:30:31+5:30

Rajasthan road accident: पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे।

Rajasthan road accident 6 killed and 14 injured Passengers sleeping private bus hit tree overturned pulled out breaking glass Jalore and Sikar highway | निजी बस में सो रहे थे यात्री, पेड़ से टकराकर पलटी, शीशे तोड़कर बाहर निकाला?, 6 की मौत और 14 घायल, जालोर और सीकर राजमार्ग पर दुर्घटना

सांकेतिक फोटो

Highlightsस्थानीय लोगों और पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला।मृतकों में सांचौर के रहने वाले फगलूराम (75) और उनकी पत्नी हाउ देवी (65) शामिल हैं।घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

जयपुरः राजस्थान में दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार रविवार देर रात जालोर जिले में राजमार्ग पर स्लीपर बस पलटने से एक बुजुर्ग दंपत्ति समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा आहोर थाना इलाके में हुआ जहां निजी बस सांचौर से करौली जा रही थी। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे।

स्थानीय लोगों और पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला। मृतकों में सांचौर के रहने वाले फगलूराम (75) और उनकी पत्नी हाउ देवी (65) शामिल हैं। वे अजमेर जा रहे थे। भरतपुर के एक और यात्री अमृतलाल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

वहीं सीकर जिले में एक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार तड़के रींगस-खाटूश्यामजी रोड पर कार और यात्री वाहन की टक्कर में हुआ। दो अन्य घायल हो गए। यह हादसा लांपुवा गांव के पास हुआ। इस हादसे में अजय देवंदा (35), गौरव सैनी (22) और अजय सैनी (25) की मौत हो गई। दो घायलों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Web Title: Rajasthan road accident 6 killed and 14 injured Passengers sleeping private bus hit tree overturned pulled out breaking glass Jalore and Sikar highway

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiRoad accidentRajasthanjaipurPoliceक्राइम न्यूज हिंदीसड़क दुर्घटनाराजस्थानजयपुर