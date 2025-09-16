Rajasthan: हैवान ने बकरी के साथ किया रेप, वीडियो देख लोगों ने की कार्रवाई की मांग; जोधपुर में बेजुबान के साथ बर्बरता

Rajasthan: राजस्थान के जोधपुर से पशु क्रूरता की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक व्यक्ति बकरी का यौन उत्पीड़न करते पकड़ा गया। यह घटना कथित तौर पर 5 सितंबर को हुई और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम हैंडल 'streetdogsofbombay' द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, आसमानी नीले रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति जोधपुर के एक शेड के अंदर बकरी का बलात्कार करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों ने इस जघन्य अपराध को रिकॉर्ड किया और उस व्यक्ति का सामना किया।

वीडियो में दिख रहा है कि जब कुछ लोगों ने आरोपी का सामना किया तो वह माफ़ी मांगने लगा। उनमें से एक व्यक्ति ने आरोपी को थप्पड़ और लात भी मारी। इसी बीच, समूह के एक अन्य व्यक्ति ने आरोपी को डंडे से मारा। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहा।

इंस्टाग्राम हैंडल 'streetdogsofbombay' ने सोशल मीडिया यूजर्स से वीडियो शेयर करने का अनुरोध किया ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके। इस बीच, इंस्टाग्राम यूजर्स आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।

एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "अगली बार कोई इंसान होगा, और उसे भी इस देश में न्याय नहीं मिलेगा।"

एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "यह बेहद क्रूर है! इस तरह के दुर्व्यवहार करने वाले जानवर और समाज, दोनों के लिए खतरा हैं। भारत के अधिकारियों को तुरंत सख्त कानून लागू करने की जरूरत है।"

एक इंस्टाग्राम यूजर ने कहा, "राजस्थान में क्या हो रहा है??? यह बेहद चिंताजनक और परेशान करने वाला है, कृपया इस आदमी को सलाखों के पीछे डाल दो, वह समाज के लिए खतरा है।"

अभी तक, पुलिस ने कोई बयान जारी नहीं किया है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं।

हाल के दिनों में जानवरों के ऐसे दरिंदों का शिकार होने की कई घटनाएँ सामने आई हैं। पशु प्रेमी इन दरिंदों के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे हैं ताकि जानवरों के साथ क्रूरता की घटनाओं को रोका जा सके।

