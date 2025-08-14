Kota: बहू से छेड़छाड़ करने के आरोप में ससुर गिरफ्तार, पूर्व सैन्यकर्मी है आरोपी

August 14, 2025

Kota: उसका ससुर अक्सर नहाते समय उसे चोरी छुपे देखता था और एक रात उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और जब उसने शोर मचाया, तो वह भाग गया।

Kotaकोटा के एक कस्बे में एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी (55) को अपनी बहू के साथ बलात्कार के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी। पीड़िता की आयु 22 वर्ष है, जिसका पति जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। सर्कल इंस्पेक्टर मनोज सिंह सिकरवाल ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका ससुर अक्सर नहाते समय उसे चोरी छुपे देखता था और एक रात उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और जब उसने शोर मचाया, तो वह भाग गया।

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद अपने माता-पिता के घर लौटी महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके परिवार ने पिछले हफ्ते उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को एक ज्ञापन सौंपकर उसके ससुर की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला और उनके परिवार ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। 

