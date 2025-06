Raja Raghuvanshi Murder Case: मेरा बेटा तड़प-तड़प कर मरा, दोषियों को फांसी हो?, पिता अशोक रघुवंशी ने कहा-स्वास्थ्य को देख परिवार ने ताबूत खोलकर बेटे के अंतिम दर्शन करने से रोका, देखें वीडियो

Highlights जघन्य हत्या के सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने रविवार देर रात आत्मसमर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के हत्याकांड को लेकर मेघालय पुलिस के खुलासे के बाद उनके पिता ने मंगलवार को मांग की कि उनके नव विवाहित बेटे की जघन्य हत्या के सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। मेघालय पुलिस के मुताबिक पूर्वोत्तर के इस सूबे में हनीमून मनाने गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी (29) की साजिशन हत्या में उनकी पत्नी सोनम (25) कथित रूप से शामिल थी जिसने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाह (20) की मदद से वहां भाड़े के तीन हत्यारे बुलाए थे।

VIDEO | Indore: Raja Raghuvanshi's father Ashok Raghuvanshi says, “They got married on May 11. Sonam came here for four days and went back to her home later. Children made a plan for a holiday. She left from her house and called my son at the airport… Her nature was very nice,… pic.twitter.com/nQpLuHmDLm