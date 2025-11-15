14 नवंबर को मायके से लौटी थी पत्नी सोनी देवी, तीनों बच्चों को नाना के पास छोड़ा, पति भीमराज ने दरवाजा बंदकर धारदार हथियार से गला रेता और खुद लगाई फांसी

Highlights घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिया भेज दिया है। तीनों बच्चों-शिवम (9), शुभी (7) और शिवांश (4) को उनके नाना के घर ही छोड़ आई थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंदकर धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली।

Raebareli: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक, सुरजा निहस्था गांव निवासी भीमराज उर्फ भीखू (32) और उसकी पत्नी सोनी देवी (28) शुक्रवार को अपने घर के भीतर मृत पाए गए।

उसने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिया भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनी अपने मायके में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद 14 नवंबर को ससुराल लौटी थी, लेकिन वह अपने तीनों बच्चों-शिवम (9), शुभी (7) और शिवांश (4) को उनके नाना के घर ही छोड़ आई थी।

पुलिस के मुताबिक, जांच में पाया गया है कि सोनी के मायके से लौटने के बाद भीमराज ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंदकर धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियशर बरामद कर लिया गया है। उसने कहा कि वारदात के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है और मामले की जांच जारी है।

