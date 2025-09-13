CRIME: बीच सड़क पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, जानें पूरा मामला, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 13, 2025 00:00 IST2025-09-13T00:00:50+5:302025-09-13T00:00:50+5:30

Raebareli Traffic Police Beaten on the Road: सोशल मीडिया पर रायबरेली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक शख्स बीच सड़क पुलिस वालों से लड़ाई कर रहा है।

CRIME: बीच सड़क पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, जानें पूरा मामला, देखें वीडियो

Raebareli Traffic Police Beaten on the Road: सोशल मीडिया पर रायबरेली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक शख्स बीच सड़क पुलिस वालों से लड़ाई कर रहा है। शख्स अचनाक से पुलिस वाले को पर हमला करता है जिसमें पुलिस अधिकारी जमीन पर गिर जाता है। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार ये शख्स एक ऑटो चालक बताया जा रहा है, जो किसी बात से नाराज होकर पुलिस वालों से ही हाथापाई करने लगता है। घटना रायबरेली मिल एरिया थाना के सारस चैराहे की बताई जा रही है।


Raebareli Traffic Police Beaten on the Road Watch Viral Video


