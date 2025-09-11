PM मोदी का AI से अभद्र वीडियो बनाने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, रायबरेली से पुलिस ने पकड़ा

PM Modi Fake Video: रायबरेली जिले में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एआई-जनित अभद्र वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बछरावां थाना क्षेत्र के बन्नावा गांव निवासी आरोपी को हिरासत में ले लिया। रायबरेली पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि आरोपी की पहचान दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है, जिसने एआई-जनित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था।

बयान में कहा गया है कि उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

