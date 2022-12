वीडियो: 2 बोरी गेहूं चोरी करने के आरोप में युवक को ट्रक के बोनट से लटकाया गया, फिर लाया गया आरोपी को थाने, मामला दर्ज

Highlights पंजाब के मुक्तसर में दो बोरी गेहूं चुराने का एक मामला सामने आया है। ऐसे में आरोपी को ट्रक के बोनट पर बांध कर थाने लाने की दावा किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने कहा है कि वे इस पर उचिच कार्रवाई करेंगे।

चंडीगढ़: पंजाब के मुक्तसर जिले में एक ट्रक से गेहूं की दो बोरी चोरी करने के आरोपी को ट्रक के बोनट से बांधकर पुलिस थाने ले जाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना के एक वीडियो में देखा गया कि एक शख्स को रस्सी से बांधा हुआ है जबकि उसके बगल में ट्रक चालक का एक सहायक बैठा हुआ था।

वहीं पुलिस का कहना है कि उसे इस घटना के दो वीडियो मिले है जिसमें पहले वीडियो में आरोपी को चोरी करते हुए देखा गया है और दूसरे वीडियो में उसके साथ जयादती करते हुए देखा है। पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर वे उचित कार्रवाई करेंगे।

सहायक को एक अन्य अज्ञात व्यक्ति से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बंधे हुए व्यक्ति ने गेहूं की दो बोरी चुरा ली है और उसे बस स्टैंड थाने ले जाया जा रहा है। इस बीच, मुक्तसर पुलिस ने कहा कि उन्हें घटना से संबंधित दो वीडियो मिले हैं।

The helper of the truck driver tied the youth in front of the truck over stealing 2 sacks of wheat in #Muktsar. pic.twitter.com/Wfy8osQyvA