पंजाब: बेरहम पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट, शव को ठिकाने लगाने से पहले बाइक से बांधकर घसीटा

Highlights पंजाब में पिता ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है मामला ऑनर किलिंग का बताया जा रहा है पिता ने हत्या के बाद शव को कई किलोमीटर तक घसीटा है

अमृतसर:पंजाब से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक बेरहम पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए बाइक से बांध कर उसे घसीटा।

घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस का कहना है कि बेटी की हत्या कर पिता ने शव को बाइक से बांधा और उसे पंजाब के अमृतसर जिले में रेलवे ट्रैक पर फेंकने से पहले उसे सड़क पर घसीटा। घटना गुरुवार की है और वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

शुरुआती जांच के अनुसार, पिता को अपनी बेटी का किसी लड़के के साथ संबंध होने का शक था जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक, लड़की घर से बाहर निकली थी और जब वह वापस लौटी तो आदमी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी।

गौरतलब है कि अमृतसर के मुच्छल गांव में यह घटना हुई। फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी।

