Watch Pune Tank: पानी की अस्थायी टंकी गिरने से 03 मजदूरों की मौत और 07 अन्य घायल

Highlights पानी के दबाव के कारण टंकी फट गई, जिससे वह ढह गई। पानी की टंकी के नीचे मौजूद मजदूर मलबे में फंस गए। तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सात अन्य घायल हो गए।

Pune Tank: महाराष्ट्र के पुणे जिले में बृहस्पतिवार सुबह श्रमिकों के एक शिविर में पानी की अस्थायी टंकी गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना पिंपरी चिंचवड शहर के भोसरी इलाके में उस वक्त हुई जब कुछ मजदूर पानी की टंकी के नीचे नहा रहे थे।

