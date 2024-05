Pune Porsche Accident Case: शादी के बाद पालकी में विदा करना था, लेकिन अब हमें शव को अर्थी पर ले जाने को मजबूर, पीड़ितों के परिजन बोले- आरोपी लड़के और माता-पिता को कड़ी सजा...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 22, 2024 11:42 AM

Next

Pune Porsche Accident Case: अश्विनी की गमगीन मां ममता कोष्टा ने बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद जबलपुर में बताया, "हमें उसकी शादी के बाद उसे पालकी में (दूल्हे के घर) विदा करना था, लेकिन अब हमें उसके शव को अर्थी पर ले जाने के लिए मजबूर किया गया।"

file photo