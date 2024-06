Pune Porsche Car Accident: ससून जनरल अस्पताल का कर्मचारी ले रहा रिश्वत, पुणे पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली, कर्मचारी किशोर चालक के रक्त के नमूने को बदला था!

Highlights पोर्श कार ने 19 मई को तड़के कल्याणी नगर में एक बाइक को टक्कर मार दी थी। आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, किशोर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था।

Pune Porsche Car Accident: महाराष्ट्र में पुणे पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें ससून जनरल अस्पताल का एक कर्मचारी कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। इस कर्मचारी पर पोर्श कार दुर्घटना में शामिल किशोर चालक के रक्त के नमूने बदलने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप है। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि येरवडा इलाके में रिकॉर्ड की गई फुटेज में बिचौलिया अश्पक मकानदार को अस्पताल कर्मचारी अतुल घाटकांबले को पैसे देते हुए दिखाया गया है।

Bribe money for the teen's blood swap in the Pune Porsche case was paid at the Juvenile Justice Board. Pune Police get CCTV footage showing ₹3 lakh exchanging hands at the JJB office.