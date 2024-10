Pune Gang Rape: पुणे घूमने गई लड़की से गैंगरेप, विरोध करने पर दोस्त की पिटाई; शरद पवार ने सरकार को घेरा

Pune Girl Gang Rape: महाराष्ट्र के मशहूर शहर पुणे, जहां लोग दूर-दूर से घूमने आते हैं वहां एक महिला के साथ जघन्य अपराध किया गया है। पुणे के बोपदेव घाट इलाके में 21 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं, उसके दोस्त को बुरी तरह से पीटा गया। बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को सुबह करीब 5:00 बजे पुलिस को सामूहिक बलात्कार की घटना की सूचना मिली, जो कोंढवा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। लड़की गुरुवार रात अपने दोस्त के साथ घाट इलाके में गई थी, जहाँ रात करीब 11:00 बजे तीन अज्ञात लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।

इस मामले में आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है लेकिन अभी उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इस बीच, गैंगरेप की घटना के सामने आते ही विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। सामूहिक बलात्कार की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा, "सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए लड़की बहन योजना शुरू की। इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है। एक तरफ लड़की बहन योजना है और दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं।"

