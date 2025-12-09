60 दिन पहले दोस्ती, 14 वर्षीय किशोरी को बाइक से स्कूल छोड़ने की पेशकश, 18 वर्षीय शख्स सुनसान जगह लेकर जाकर किया रेप

Highlights चार दिसंबर को विश्रांतवाडी इलाके में उस समय हुई जब किशोरी स्कूल जा रही थी। कथित तौर पर एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुणेः महाराष्ट्र के पुणे शहर में 14 वर्षीय किशोरी से बलात्कार के आरोप में 18 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना चार दिसंबर को विश्रांतवाडी इलाके में उस समय हुई जब किशोरी स्कूल जा रही थी।

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी की पीड़िता से दो महीने पहले दोस्ती हुई थी और वारदात वाले दिन उसने किशोरी को अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने बताया कि पीड़िता को स्कूल छोड़ने जाने के बजाय आरोपी उसे कथित तौर पर एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

अधिकारी के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को वारदात के बारे में किसी को भी न बताने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि हालांकि, पीड़िता ने सात दिसंबर को अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 64 (1) (बलात्कार) और 351 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Web Title: Pune 60 days friendship 14-year-old girl offered drop her school bike 18-year-old man took deserted place raped