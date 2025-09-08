शराब के आदी पिता बहराइच यादव ने बेच दी जमीन, पुत्र विनोद से झगड़ा कर कुल्हाड़ी से काट डाला
Prayagraj: अपर पुलिस उपायुक्त (गंगा नगर) पुष्कर वर्मा ने बताया कि सोरांव थाना अंतर्गत अहिवीपुर के ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के लालजी उर्फ बहराइच यादव ने शराब के नशे में बीती रात बड़े बेटे विनोद कुमार यादव (25) की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी।
Prayagraj: प्रयागराज जिले के गंगा नगर में सोरांव थाना अंतर्गत ग्राम अहिवीपुर में जमीन बेचने को लेकर हुए विवाद में रविवार की रात एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपने बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी। अपर पुलिस उपायुक्त (गंगा नगर) पुष्कर वर्मा ने बताया कि सोमवार की सुबह सोरांव थाना अंतर्गत अहिवीपुर के ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी कि उनके गांव के लालजी उर्फ बहराइच यादव ने शराब के नशे में बीती रात अपने बड़े बेटे विनोद कुमार यादव (25) की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि इस सूचना पर मौके पर पहुंचे सोरांव थाना प्रभारी और एसीपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में पाया कि मृतक के पिता लालजी यादव शराब के आदी हैं और उन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी।
वर्मा ने बताया कि जमीन बेचने को लेकर लालजी यादव और उनके बड़े बेटे विनोद यादव के बीच कल रात विवाद हुआ और लालजी यादव ने शराब के नशे में अपने बेटे विनोद पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा अभियुक्त लालजी यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।