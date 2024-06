Porsche crash case: नाबालिग चालक के रक्त के नमूनों को बदलने के लिए मां के खून का इस्तेमाल, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि

Highlights Porsche crash case: कार को कथित रूप से एक नाबालिग चला रहा था जो उस वक्त शराब के नशे में था। Porsche crash case: रियल एस्टेट डेवलपर के नाबालिग बेटे को जमानत दे दी थी। Porsche crash case: सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा था।

Porsche crash case: पोर्श कार दुर्घटना केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस ने अदालत को बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि नाबालिग चालक के रक्त के नमूनों को बदलने के लिए उसकी मां के खून का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने नाबालिग के रक्त नमूनों की उसकी मां के रक्त नमूनों से कथित अदला-बदली के आरोप में नाबालिग के पिता, मां, दो डॉक्टरों और सरकारी ससून जनरल अस्पताल के एक अन्य कर्मचारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।

Porsche crash case: Forensic report confirms blood samples of teen driver's mother used as replacement, police tell Pune court