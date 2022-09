PFI Ban: महाराष्ट्र एटीएस PFI का डेटा खंगालने की कर रही है कोशिश, 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाने की थी योजना

Highlights महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने कहा- हम उनके डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं उन्होंने कहा, पीएफआई ने भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की योजना बनाई थी

मुंबई: महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुख विनीत अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को कानूनी मंच को छोड़कर किसी भी मंच पर फिर से इकट्ठा होने या विरोध करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि पीएफआई को प्रतिबंध के बाद भंग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन पर बैन से पहले छापेमारी की गई थी।

उन्होंने संगठन के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर बताया कि हम उनके डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को घृणा अपराध करने के लिए प्रेरित करके 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की योजना बनाई थी। लक्ष्य की पहचान करके लक्ष्य को मारना उनका काम था। हम उनके खातों को और फ्रीज कर देंगे।

We are using tools to recover their data, they had plan to make a Islamic country by 2047 by motivating people to commit hate crimes. Target killing was their modus operandi by identifying the target. We'll further freeze their accounts: Vineet Agarwal, Maharashtra ATS chief pic.twitter.com/1KWGfUzRTn