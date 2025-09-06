मुंबई में बस धमाके करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, नोएडा से पुलिस ने दबौचा; जांच जारी

By अंजली चौहान | Updated: September 6, 2025 08:49 IST2025-09-06T08:36:39+5:302025-09-06T08:49:45+5:30

Mumbai Bomb Threat 2025: मुंबई क्राइम ब्रांच ने शहर में बम की धमकी देने के आरोप में नोएडा से एक 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला आरोपी, जाँच के दौरान ट्रेस किए गए एक फ़ोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था।

Mumbai Bomb Threat 2025: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बम धमाके की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस व्यक्ति का फ़ोन और सिम कार्ड ज़ब्त कर लिया है और उसे नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय अश्विन कुमार सुप्रा बिहार के रहने वाले हैं।

उसकी गिरफ्तारी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा संदेश मिलने के एक दिन बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि शहर भर में 34 "मानव बम" रखे गए हैं और 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं।

मुंबई पुलिस ने कहा, "लश्कर-ए-जिहादी" होने का दावा करने वाले इस संगठन का कहना है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं। धमकी भरे संदेश में आगे कहा गया है कि विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा।"

गौरतलब है कि आतंकी धमकी का समय भी चिंताजनक था, क्योंकि यह मुंबई में गणेश विसर्जन समारोह से एक दिन पहले आई थी। शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया था।

शुक्रवार को वर्ली पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (आपराधिक धमकी) और उपधारा 2, 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, "इससे पहले भी ट्रैफ़िक पुलिस को बम की धमकी वाले संदेश मिले हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान जारी है। मुंबईवासियों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी चाहिए।"

