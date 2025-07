चंदन मिश्रा के हत्यारों की नई तस्वीर वायरल, पिस्तौल लहराते हुए बाइक से फरार; पुलिस की पहुंच से अब भी दूर आरोपी

Patna Hospital Shooting:बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी की तस्वीरें जारी की है। सीसीटीवी तस्वीरों में आरोपी बाइक पर सवार होकर पिस्तौल लहराते हुए दिख रहे हैं। किसी फिल्म की तरह आरोपी बेखौफ बाइक पर जा रहे हैं और उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं है। इनमें से एक व्यक्ति अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ ही मीटर की दूरी पर, हाथ में बंदूक लिए मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीरें, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, पैरोल पर बाहर आए हत्या के आरोपी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या से कुछ देर पहले अस्पताल परिसर के पास रिकॉर्ड की गई थीं। हमलावर कुछ ही पलों में घटनास्थल से फरार हो गए, लेकिन जाँचकर्ताओं का मानना है कि ये फुटेज उनके भागने के रास्ते का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में अहम साबित होगी।

चंदन मिश्रा की अस्पताल में हत्या

जानकारी के अनुसार, दिनदहाड़े गोलीबारी की यह घटना गुरुवार सुबह (17 जुलाई) हुई जब पाँच हथियारबंद लोगों ने अस्पताल में धावा बोल दिया और बक्सर जिले के निवासी चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब उन पर हमला हुआ, तब चंदन इलाज के लिए पैरोल पर बाहर थे। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी चार की पहचान हो गई है। पुलिस को संदेह है कि हमलावर एक स्थानीय रियल एस्टेट फर्म से जुड़े हैं और उनका आपराधिक इतिहास रहा है।

#WATCH | Paras Hospital firing incident | Central range (Patna) IG Jitendra Rana says, "A criminal named Chandan Mishra, resident of Buxar district, admitted to Paras Hospital for treatment and members of the rival gang shot him. He is undergoing treatment...He was shot multiple… pic.twitter.com/Zrvbap2Xdc

अस्पताल के अंदर का एक वायरल वीडियो दिखाता है कि हमलावर हथियार निकालकर लॉबी में घुसते हैं और हमले के कुछ ही सेकंड बाद भाग जाते हैं। इस घटना में कोई अस्पताल कर्मचारी या अन्य मरीज घायल नहीं हुआ।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने पुष्टि की, "चंदन पैरोल पर था और इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती था। प्रतिद्वंद्वी गिरोह ने उसे गोली मार दी... हम प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों की पहचान कर रहे हैं। हमारे पास हमलावरों की तस्वीरें हैं।"

Bihar is out of control. Footage from Paras Hospital, Where criminals shoot another criminal in revenge.



No need of Police / Hearing / Law etc.



Rest All Politician is busy in Upcoming election Plan and targeting or defending ECI.#Patna#ParasHospital#Firing#criminalpatnapic.twitter.com/bwSQEEfr6n