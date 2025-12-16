Patna Crime: थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर युवक को मारी गोली, प्रॉपर्टी डीलर विनोद कुमार पर हमला
Patna: बिहार की राजधानी पटना में गोलीबारी की अलग-अलग आपराधिक घटनाओं में एक युवक की हत्या कर दी गई और एक प्रॉपर्टी डीलर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पहली घटना सोमवार शाम आलमगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां डाक कार्यालय के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। यह वारदात थाने से महज करीब 300 मीटर की दूरी पर हुई।
सूचना मिलने पर पटना के पुलिस अधीक्षक (पूर्व) परिचय कुमार और पटना सिटी के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) राज किशोर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से कई खोल और एक कारतूस बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। दूसरी घटना पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के फतेहपुर के पास हुई, जहां जमीन विवाद को लेकर अज्ञात लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर विनोद कुमार को गोली मार दी।
पुलिस ने बताया कि कुमार को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सदर पुलिस उपाधीक्षक-दो रंजन कुमार ने बताया कि विनोद कुमार पर हमला उस वक्त हुआ जब वह अपने भूखंड पर गए थे। पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।