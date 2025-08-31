Patna: देवर की चाह में भाभी बनी कातिल, देवरानी के मायके जाते ही देवर को उतारा मौत के घाट

Patna: बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना इलाके के भुसौला दानापुर इलाके में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें देवर के द्वारा दूरी बनाए जाने से नाराज भाभी ने खुनी खेल को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। परिवार वालों का आरोप है कि शबनम अपने देवर रिजवान के प्यार में पागल थी और अक्सर उसे अपने साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी। ऐसे में रिजवान की शादी होने के बाद उसकी दीवानगी और भी खतरनाक रूप ले चुकी थी। आरोप है कि शनिवार रात, जब रिजवान की पत्नी मायके चली गई, तो शबनम को मौका मिल गया।

बताया जाता है कि देर रात वह रिजवान के कमरे में दाखिल हुई और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद शबनम ने धारदार हथियार से रिजवान पर वार कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल, परिवार के लोग जब कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिजवान नामक युवक खून से लथपथ अपने ही बिस्तर पर मृत पड़ा था। परिवार वालों के मुताबिक, रविवार सुबह बच्चों की आहट सुनकर परिजन उठे।

उन्होंने देखा कि रिजवान के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद जब दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई दंग रह गया। बिस्तर पर रिजवान लहूलुहान पड़ा था और उसकी मौत चुकी थीं। जबकि शबनम मौके से फरार हो चुकी थी और घर के बाहर का दरवाजा भी उसने बंद कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

मृतक के परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही शबनम का व्यवहार अजीब था वह बार-बार रिजवान को परेशान करती थी और उसके जीवन में खलल डाल रही थी। परिजनों का आरोप है कि शबनम ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

वहीं, एफएसएल की टीम ने कमरे से खून से सने कपड़े, हथियार और अन्य साक्ष्य बरामद किए। पुलिस आरोपी महिला की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

