पैसा लाओ नहीं तो घर छोड़ो?, पत्नी कल्पना सोनी ने दहेज में मिले पैसे वापस देने को कहा, पति महेश और उसकी बहन दीपाली ने सिर पर धारदार हथियार से हमला कर मार डाला

Highlights पीड़िता कल्पना सोनी अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। पुलिस ने बताया कि कल्पना ने 2015 में महेश सोनी से शादी की थी। कल्पना ने दहेज वापस देने की मांग की और घर छोड़ने की धमकी दी।

Palghar:महाराष्ट्र के पालघर जिले में घरेलू विवाद के कारण 35 वर्षीय एक महिला की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में उसके पति और ननद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अपराध विरार पश्चिम के एमबी एस्टेट इलाके में हुआ। पीड़िता कल्पना सोनी अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी।

प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि कल्पना ने 2015 में महेश सोनी से शादी की थी। बोलिंज थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रकाश कावले ने बताया, "उसे कथित तौर पर उसके ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था जिसके कारण अक्सर झगड़े होते थे।"

उन्होंने बताया कि शनिवार को इसी तरह के एक झगड़े के दौरान कल्पना ने दहेज वापस देने की मांग की और घर छोड़ने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया, "कल्पना की मांग पर महेश और उसकी बहन दीपाली सोनी ने कथित तौर पर उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया।

पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।" आरोपी ने पुलिस को बताया था कि कल्पना की मौत शौचालय में गिरने से हुई लेकिन चिकित्सकों ने गंभीर पिटाई के कारण मौत होने की पुष्टि की। घटना के समय दंपति की सात वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी।

कावले ने बताया कि कल्पना के रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों भाई-बहनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि स्थानीय अदालत ने उन्हें सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

