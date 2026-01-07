300000 में डील कर 20 वर्षीय आदिवासी महिला को बेचा, गर्भावस्था के दौरान पति ने मारा और भोजन नहीं दिया, बेटे के जन्म के बाद मां के घर लौटी, 4 पर केस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2026 16:53 IST2026-01-07T16:52:57+5:302026-01-07T16:53:36+5:30
पालघरः अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी व्यक्ति और उसकी मां ने कथित तौर पर दो बिचौलियों को तीन लाख रुपये दिए थे जिन्होंने युवती की तस्करी की और उसकी शादी करवा दी।
पालघरः महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने 20 वर्षीय आदिवासी महिला को शादी का झांसा देकर तीन लाख रुपये में ‘‘बेचने’’ और उसका उत्पीड़न करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कटकारी समुदाय से आने वाली महिला ने आरोप लगाया कि मई 2024 में उसे नासिक के एक व्यक्ति से जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी व्यक्ति और उसकी मां ने कथित तौर पर दो बिचौलियों को तीन लाख रुपये दिए थे जिन्होंने युवती की तस्करी की और उसकी शादी करवा दी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पति के परिवार ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और अक्सर उसके खिलाफ जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते थे। उसने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसे समय पर भोजन नहीं दिया। अधिकारी ने बताया कि बेटे के जन्म के बाद महिला जून 2025 में अपनी मां के घर लौट आई।
मामला छह जनवरी को तब सामने आया जब आरोपी ने उसके बच्चे को छीनने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस को बलपूर्वक हस्तक्षेप करना पड़ा। निरीक्षक दत्तात्रेय बाजीराव किंद्रे ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वाडा थाने में आरोपी, उसकी मां और दो बिचौलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।