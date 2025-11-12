ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला: अभिनेता प्रकाश राज से एसआईटी की पूछताछ, कहा- कोई भुगतान नहीं लिया और खुद को अलग किया

Highlights पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में प्रकाश राज ने बताया कि 2016 में एक ऐप का विज्ञापन किया था। 2016 में यह केवल गेमिंग ऐप था, हमने यही सोचकर विज्ञापन किया था कि यह एक खेल है। अन्य सट्टेबाजी से जुड़ी कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, जिसका उन्होंने खंडन किया।

हैदराबादः तेलंगाना सरकार के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने यहां बुधवार को अभिनेता प्रकाश राज से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से जुड़े मामले में पूछताछ की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रकाश राज ने दल के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया। राज्य सरकार ने अवैध सट्टेबाजी पर रोक लगाने और ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी की निगरानी में एसआईटी का गठन किया है।

पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में प्रकाश राज ने बताया कि उन्होंने 2016 में एक ऐप का विज्ञापन किया था, जब उसमें सट्टेबाजी शुरू नहीं हुई थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐप पर सट्टेबाजी शुरू हो गई है, उन्होंने इससे खुद को अलग कर लिया और कोई भुगतान नहीं लिया। अभिनेता ने बताया कि इस मामले में वे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने भी पेश हो चुके हैं और किसी नागरिक की शिकायत पर सीआईडी ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने कहा, “मैंने उनसे (सीआईडी) कहा कि 2016 में यह केवल गेमिंग ऐप था, हमने यही सोचकर विज्ञापन किया था कि यह एक खेल है।

सट्टेबाजी 2017 में शुरू हुई। हमें बाद में गलती का एहसास हुआ और मैंने काम बंद कर दिया क्योंकि सट्टेबाजी गलत है।” राज के मुताबिक, अधिकारियों ने यह भी पूछा कि क्या वे किसी अन्य सट्टेबाजी से जुड़ी कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, जिसका उन्होंने खंडन किया।

उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी से कई युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है और उन्होंने युवाओं से मेहनत के रास्ते पर चलने की अपील की। तेलंगाना गेमिंग अधिनियम 2017 के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रतिबंधित है। इस साल मार्च में कई ऐप और प्रचारकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।

जिन पर युवाओं को आसान पैसे का लालच देकर आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। इनमें कुछ फिल्म अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं। राज इससे पहले जुलाई में कुछ मंचों द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में ईडी के समक्ष पेश हुए थे।

