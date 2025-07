कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा NSUI का ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष 19 वर्षीय छात्रा से रेप के आरोप में गिरफ्तार

भुवनेश्वर: ओडिशा में कांग्रेस की छात्र शाखा, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के अध्यक्ष उदित प्रधान को भुवनेश्वर में एक 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि प्रधान ने मार्च में एक होटल के कमरे में उसे नशीला पदार्थ देकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि 18 मार्च को भुवनेश्वर के मास्टर कैंटीन चौक पर उसकी दो सहेलियाँ मिलीं। वे कार में बातें कर रहे थे, तभी एक और आदमी उनके साथ आ गया। उसने अपना परिचय उदित प्रधान के रूप में दिया और बताया कि वह एनएसयूआई की ओडिशा शाखा का अध्यक्ष है।

पीड़िता ने अपने बयान में कहा, "वह मेरे बगल में बैठ गया और मुझे गलत तरीके से छुआ। फिर वे मुझे एक होटल में ले गए, एक कमरे में ठहरे और शराब पीने लगे। मैं शराब नहीं पीती, इसलिए मैंने मना कर दिया। उदित प्रधान ने मुझे एक गिलास कोल्ड ड्रिंक दी। जब मैंने उसे पीया, तो मुझे चक्कर आने लगा और मैंने उनसे घर छोड़ने के लिए कहा। फिर मैं बेहोश हो गई, जब मुझे होश आया, तो मैंने उदित प्रधान को अपने बगल में लेटा हुआ पाया। मुझे दर्द हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है।"

छात्र नेता की गिरफ़्तारी ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस ओडिशा में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। एक कॉलेज छात्रा द्वारा एक संकाय सदस्य द्वारा यौन उत्पीड़न का विरोध करते हुए आत्मदाह करने के बाद मोहन चरण मांझी सरकार पर तीखा हमला करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि यह "व्यवस्था द्वारा संगठित हत्या" से कम नहीं है।

