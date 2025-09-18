शादी करने के लिए पंजाब आई NRI महिला की हत्या, शव का जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश, दूल्हा गिरफ्तार

Punjab NRI Murder Case: पुलिस ने बताया कि रूपिंदर कौर पंधेर मूल रूप से लुधियाना निवासी इंग्लैंड निवासी अनिवासी भारतीय (एनआरआई) चरणजीत सिंह ग्रेवाल के निमंत्रण पर भारत आई थीं, जो उनका दूल्हा बनने वाला था।

Punjab NRI Murder Case: भारतीय मूल की 71 वर्षीय अमेरिकी नागरिक, रूपिंदर कौर पंधेर की जुलाई में लुधियाना में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। वह सिएटल से 75 वर्षीय ब्रिटेन निवासी एक एनआरआई से शादी करने आई थीं। यह मामला पिछले हफ़्ते तब प्रकाश में आया जब लुधियाना पुलिस ने संदिग्धों के ख़िलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें दूल्हा चरणजीत सिंह ग्रेवाल भी शामिल था, जो अब फरार है। यह प्राथमिकी उसके लापता होने के बाद दर्ज की गई थी।

रूपिंदर पंधेर, लुधियाना मूल के इंग्लैंड में रहने वाले एनआरआई चरणजीत सिंह ग्रेवाल के निमंत्रण पर भारत आई थीं, जो उनके पति बनने वाले थे। पुलिस का आरोप है कि ग्रेवाल ही उनकी हत्या के पीछे था।

रूपिंदर पंधेर की बहन, कमल कौर खैरा को तब शक हुआ जब उन्होंने 24 जुलाई को अपना मोबाइल फ़ोन बंद पाया। 28 जुलाई तक, उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास को सूचित कर दिया था, जिसने स्थानीय पुलिस पर मामले की जाँच करने का दबाव डाला। खैरा परिवार को पिछले हफ़्ते ही रूपिंदर पंधेर की मौत की खबर मिली थी।

पुलिस ने रूपिंदर पंधेर की हत्या के सिलसिले में मल्हा पट्टी गाँव के सुखजीत सिंह सोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सोनू ने कथित तौर पर अपने घर में उसकी हत्या करने और उसके शव को एक गोदाम में जलाने की बात स्वीकार की है।

पुलिस ने कहा कि सोनू ने चरणजीत ग्रेवाल के निर्देश पर काम किया, जिसने कथित तौर पर उसे रूपिंदर पंधेर की हत्या के लिए ₹50 लाख देने का वादा किया था। अधिकारियों ने आगे बताया कि मकसद आर्थिक था, क्योंकि रूपिंदर ने अपनी यात्रा से पहले चरणजीत को एक बड़ी रकम हस्तांतरित की थी।

उप महानिरीक्षक सतिंदर सिंह (लुधियाना पुलिस रेंज) ने पुष्टि की है कि फरार चरणजीत ग्रेवाल को संदिग्ध के रूप में नामित किया गया है। पुलिस सोनू के खुलासे के आधार पर रूपिंदर पंधेर के कंकाल के अवशेष और अन्य सबूत बरामद करने के लिए काम कर रही है।

पुलिस ने कहा कि सोनू के खुलासे के आधार पर पीड़िता के कंकाल और अन्य सबूत खोजने की कोशिश की जा रही है।

