मैराथन एथलीट फौजा सिंह हिट-एंड-रन केस में NRI गिरफ्तार, देर रात पुलिस ने दबौचा; जानें केस की अपडेट

Fauja Singh Death Case: दिग्गज मैराथन धावक फौजा सिंह के सड़क हादसे मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फौजा सिंह हिट-एंड-रन केस में पुलिस ने एक 30 वर्षीय एनआरआई को गिरफ्तार किया है। शख्स की पहचान अमृतपाल सिंह ढिल्लों के रूप में हुई है।

अमृतपाल सिंह ढिल्लों की गिरफ्तारी और संबंधित फॉर्च्यूनर एसयूवी की बरामदगी, 114 वर्षीय एथलीट की जान लेने वाली घटना के 30 घंटे के भीतर हुई। जालंधर के करतारपुर के दसूपुर गाँव के निवासी ढिल्लों को मंगलवार देर रात हिरासत में लिया गया और भोगपुर पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ चल रही है। उसे आज अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है और उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है।

पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने घटना के बाद संदिग्ध वाहनों की एक सूची तैयार की थी। मंगलवार देर शाम, अधिकारियों ने एक फॉर्च्यूनर एसयूवी की पहचान की। प्रारंभिक जाँच में यह भी पता चला कि वाहन कपूरथला निवासी वरिंदर सिंह के नाम पर पंजीकृत था।

जालंधर पुलिस की टीमें वरिंदर सिंह से पूछताछ के लिए तुरंत कपूरथला पहुँच गईं। पूछताछ के दौरान, वरिंदर ने खुलासा किया कि उसने कार दो साल पहले अमृतपाल सिंह ढिल्लों को बेची थी, जो एक एनआरआई थे और हाल ही में कनाडा से लौटे थे।

Update on S. Fauja Singh accident

The Fortuner SUV involved has been traced PB 20 C 7100. Police teams are on the hunt for the driver. FIR filed at Adampur PS under BNS 281 & 105. Investigation continues. https://t.co/82TuJByvHCpic.twitter.com/bzmAK3P4YX