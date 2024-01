Viral Video: पहले किया चाकू से हमला फिर बाइक से बांधकर घसीटा, नोएडा में शख्स के साथ बदमाशों की बर्बरता

Viral Video: नोएडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपसी रंजिश खूनी विवाद में बदल गई। पुलिस के मुताबिक, कुछ आरोपियों ने एक शख्स को चाकू मार कर उसे बाइक से बांध कर घसीटा जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। इस खौफनाक वारदात का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिसमें देखा जा सकता है कि दो लोग एक शख्स को बाइक से बांधकर घसीट रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम हसन है और चार साल पहले आरोपी अनुज के पिता से हसन का विवाद हो गया था। हाल ही में पिछली बातों को लेकर दोनों के बीच फिर से विवाद हो गया जिससे मामला देखते ही देखते इस हद तक बढ़ गया कि आरोपी ने बदला लेने के इरादे से पीड़ित पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हसन के घायल हो गया और वहीं बेहोश हो गया जिसके बाद आरोपी ने अपने साथ बाइक पर मौजूद दूसरे शख्स के साथ मिलकर उसे बाइक से बांधा और कुछ दूर तक घसीटा।

