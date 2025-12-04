Noida News: सौतेले पिता ने 2 बच्चों को नाले में फेंका, राहगीरों ने समय रहते बचाया
December 4, 2025
Noida News: चिकित्सकों के अनुसार दोनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है।
Noida News: नोएडा में एक सौतेले पिता ने दो बच्चों को हत्या के इरादे से उन्हें गहरे नाले में फेंक दिया लेकिन वहां से गुजर रहे दो युवकों ने बच्चों की रोने की आवाज सुनी और नाले में उतरकर उनकी जान बचा ली। यह घटना मंगलवार रात नोएडा के थाना सेक्टर-142 क्षेत्र में हुई।
थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा के अनुसार, एक कंपनी में काम करने वाले सोमबीर सिंह और उनके साथी दीनबंधु रात करीब नौ बजे चौहान मार्केट तिराहे के पास से गुजर रहे थे। तभी एक सोसाइटी के पास नाले से बच्चों के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ने जब नाले के पास जाकर देखा तो करीब ढाई वर्ष की एक लड़की और साढ़े तीन साल का एक लड़का गहरे नाले के दलदल में फंसे हुए थे।
दोनों युवक नाले में उतरे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार, बच्चों ने बताया कि उनके पिता आशीष ने उन्हें नाले में फेंक दिया था। दोनों बच्चे भाई-बहन हैं। बच्चों को नाले से बाहर निकालने के बाद सोमबीर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
चिकित्सकों के अनुसार दोनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सौतेले पिता आशीष के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है।