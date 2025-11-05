शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और इनकार करने पर महिला वकील ने की आत्महत्या, प्रेमी अधिवक्ता अरेस्ट

नोएडा सेक्टर-39ः सहायक पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले एक ठेकेदार सेक्टर-105 के बी-ब्लॉक में रहते हैं। उनकी 24 वर्षीय बेटी पेशे से अधिवक्ता थी, जिसका एक अन्य अधिवक्ता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था।

नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर-39 में पुलिस ने महिला अधिवक्ता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी उसके प्रेमी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अदालत में पेश किया गया। आरोपी भी पेशे से वकील है और उसने महिला अधिवक्ता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा बाद में शादी करने से इनकार कर दिया था।

इस बात से परेशान महिला अधिवक्ता ने मंगलवार को अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। सहायक पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले एक ठेकेदार सेक्टर-105 के बी-ब्लॉक में रहते हैं। उनकी 24 वर्षीय बेटी पेशे से अधिवक्ता थी, जिसका एक अन्य अधिवक्ता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था।

यह बात युवती के परिवार को भी पता थी। युवती के प्रेमी ने पहले शादी का वादा किया था लेकिन अब वह इससे इनकार कर रहा था। इस बात से परेशान युवती ने मंगलवार को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक युवती के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

