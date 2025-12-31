VIDEO: भाजपा ने दक्षिण 24 परगना से आए महिलाओं पर वहशियाना हमले के वीडियो को लेकर ममता सरकार को घेरा, कहा- राज्य में कोई महिला सुरक्षित नहीं

By रुस्तम राणा | Updated: December 31, 2025 14:58 IST2025-12-31T14:58:26+5:302025-12-31T14:58:26+5:30

अधिकारी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कथित तौर पर कई आदमी लाठियों और बांस के डंडों से महिलाओं पर बेरहमी से हमला करते दिख रहे हैं।

'No Woman Is Safe In Mamata's West Bengal': Suvendu Adhikari Slams State Government Over Disturbing Assault Video From South 24 Parganas | VIDEO: भाजपा ने दक्षिण 24 परगना से आए महिलाओं पर वहशियाना हमले के वीडियो को लेकर ममता सरकार को घेरा, कहा- राज्य में कोई महिला सुरक्षित नहीं

VIDEO: भाजपा ने दक्षिण 24 परगना से आए महिलाओं पर वहशियाना हमले के वीडियो को लेकर ममता सरकार को घेरा, कहा- राज्य में कोई महिला सुरक्षित नहीं

कोलकाता: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को एक्स पर एक "परेशान करने वाला वीडियो" शेयर किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा।

अधिकारी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कथित तौर पर कई आदमी लाठियों और बांस के डंडों से महिलाओं पर बेरहमी से हमला करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग सबडिवीजन के बसंती ब्लॉक के उत्तर भंगनामारी गांव में हुई।

क्लिप शेयर करते हुए अधिकारी ने लिखा, "ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है!!! उत्तर भंगनामारी गांव से परेशान करने वाले विजुअल्स।" उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता द्वारा जलील लस्कर, मुन्ना लस्कर, आरिफ लस्कर और अन्य के रूप में पहचाने गए आरोपियों ने उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया।

कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए अधिकारी ने कहा कि यह "हैरान करने वाला" है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी हिंसा दिन दहाड़े हो सकती है, जिससे पता चलता है कि आरोपियों ने सत्ताधारी पार्टी से अपनी कथित नजदीकी के कारण बिना किसी डर के ऐसा किया। उन्होंने आगे कहा, "महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस महिला विरोधी राज्य सरकार को हटा देना चाहिए।"

बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इसी तरह की चिंता जताई, विज़ुअल्स को "भयानक" बताया और कहा कि यह घटना पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से खत्म होने को दिखाती है। उन्होंने कहा, "इस तरह की खुली हिंसा दिखाती है कि अपराधियों को या तो राजनीतिक संरक्षण या राज्य मशीनरी की लापरवाही के कारण बढ़ावा मिल रहा है," उन्होंने आगे कहा कि राज्य एक "महिला विरोधी" सरकार बन गया है जिसे हटा देना चाहिए।

यह वीडियो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पश्चिम बंगाल सरकार की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

Web Title: 'No Woman Is Safe In Mamata's West Bengal': Suvendu Adhikari Slams State Government Over Disturbing Assault Video From South 24 Parganas

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :West BengalMamta Banerjeewomen safetySuvendu Adhikari पश्चिम बंगालनारी सुरक्षाशुभेंदु अधिकारी