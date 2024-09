NIA Bihar Search: जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी और द्वारिका यादव के परिसरों पर तलाशी, मशीन से गिन रहे नोट?, नक्सली कनेक्शन मामला, देखें वीडियो

Highlights सशक्त करने की भाकपा (माओवादी) की साजिश के संदर्भ में एनआईए की जांच का हिस्सा है। मगध क्षेत्रीय संगठन समिति से संबंधित दो पुस्तिकाओं की बरामदगी और जब्ती से संबंधित है। सहयोगियों के साथ कथित तौर पर गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।

पटनाः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के कार्यकर्ताओं के साथ गैरकानूनी गतिविधियों में कथित संलिप्तता की जांच को लेकर गया जिले में बिहार विधान परिषद की एक पूर्व सदस्य (एमएलसी) सहित दो लोगों के परिसरों पर बृहस्पतिवार को तलाशी ली। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनआईए के अधिकारियों ने गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में पूर्व जदयू एमएलसी मनोरमा देवी और गोइंथा गांव में द्वारिका यादव के परिसरों में तलाशी ली। सूत्रों ने कहा कि यह तलाशी अभियान बिहार के मगध क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन को फिर से खड़ा करने और सशक्त करने की भाकपा (माओवादी) की साजिश के संदर्भ में एनआईए की जांच का हिस्सा है।

VIDEO | Bihar: National Investigation Agency (NIA) raids former JD(U) MLC Manorama Devi's residence in Gaya' ;s A P Colony area in connection with alleged supply of arms to Naxals. #BiharNews #GayaNews (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz ) pic.twitter.com/WGEKXCBkYd

NIA Raids multiple locations across Bihar Over Politician-Naxal Connection! Former JD(U) MLC Manorma Devi's House raided (Look at the Palatial house), her late husband Vindeshwari Yadav was allegedly a big supplier of weapons to Naxal, wife took over? pic.twitter.com/WYLqmwCBkg