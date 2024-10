पंजाब के तरणतारण में नवनिर्वाचित सरपंच की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने उनकी कार रोकी, हैलो किया, फिर धायं धायं चलाई गोलियां

Highlights बाइक पर सवार तीन लोगों ने रजविंदर सिंह की कार रोकी और उन्हें गोली मार दी फायरिंग में सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है

चंडीगढ़:पंजाब के तरणतारण में पट्टी गांव तलवंडी मोहर के नवनिर्वाचित सरपंच रजविंदर सिंह की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राजविंदर के आप पार्टी से अच्छे संबंध हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पूरी घटना का वर्णन करते हुए बताया कि "बाइक पर सवार तीन लोगों ने रजविंदर सिंह की कार रोकी और उन्हें गोली मार दी।" प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद सरपंच अपने दोस्तों के साथ कार से अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवकों ने कार रोकी और उन्हें हैलो किया। इसके बाद आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी।

फायरिंग में सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक सरपंच की पहचान रजविंदर सिंह उर्फ ​​राज रूप के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। एसएसपी गौरव तूरा ने बताया, "रजविंदर सिंह को विजय प्रमाण पत्र लेने के बाद घर लौटते समय तीन अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।"

